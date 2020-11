Un Lucio senza tempo in "Dalla-40th anniversary Legacy edition"

A 40 anni dall'uscita, Sony Music celebra il grande Lucio Dalla ripubblicando l'album "Dalla", in un'edizione limitata rimasterizzata che uscirà venerdì 13 novembre.

"Dalla - 40th anniversary" è accompagnato da un ricco libretto con interviste redatto da John Vignola e con le fotografie esclusive della fotografa Camilla Ferrari, scattate nella città di Bologna e ispirate al disco.

Il progetto è accompagnato anche dall'uscita di un video inedito, quello del brano "Futura", diretto da Giacomo Triglia e visibile su YouTube dalle ore 14.00 di oggi, lunedì 9 novembre. "Lucio Dalla in un'intervista dichiarò che Futura nacque come una sceneggiatura, poi divenuta canzone, la storia di due amanti, uno di Berlino Est, l'altro di Berlino Ovest, divisi dal muro, che progettano di fare una figlia che si chiamerà Futura. La mia intenzione iniziale - spiega Giacomo Triglia - era appunto raccontare questa storia, girando a Berlino, poi purtroppo sappiamo tutti come è andata per via del Covid. Quando con Sony abbiamo deciso di riprendere in mano il progetto, è come se quei due personaggi nella mia testa fossero cresciuti durante il lockdown, ho immaginato una Futura già grande trasferitasi in Italia in un piccolo paesino di provincia, dove conosce un ragazzo e fanno a loro volta una figlia".

Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani. Il campionamento digitale del master tape originale fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare appieno le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi. A quasi 50 anni, Sony Music (Legacy Recordings) vuole rendere omaggio e celebrare uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana con questa esclusiva raccolta, dopo il successo già ottenuto con la pubblicazione della riedizione dello storico album "Come è profondo il mare" e della raccolta "Duvudubà".

