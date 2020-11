American Music Awards 2020, Taylor Swift è la migliore artista dell'anno

Taylor Swift trionfa agli American Musica Awards 2020. L'evento più atteso d'oltreoceano si è svolto nella notte italiana. Ogni anno vengono premiati i migliori artisti e i dischi di maggiore successo degli USA.

Il Microsoft Theater di Los Angeles ha ospitato l’evento che ha visto il trionfo di Taylor Swift, The Weeknd e Dan + Shay, tutti premiati con tre riconoscimenti.

La cerimonia condotta da Taraji P. Henson, si è aperta con una esibizione di Justin Bieber e Shawn Mendes che hanno presentato il loro singolo “Monster”.

L’ambito trofeo Artist of the Year è stato conquistato da Taylor Swift che ha trionfato anche nelle categorie Favorite Music Video e Favorite Female Artist - Pop/Rock, mentre il premio Favorite Album - Pop/Rock è andato a Harry Styles grazie al suo ultimo disco Fine Line.

Ecco l'elenco di tutti i vincitori, nel video i discorsi di ringraziamento.

Artist of the Year: Taylor Swift

New Artist of the Year: Doja Cat

Collaboration of the Year: Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours

Favorite Social Artist: BTS

Favorite Music Video: Taylor Swift, Cardigan

Favorite Male Artist (Pop-Rock): Justin Bieber

Favorite Female Artist (Pop-Rock): Taylor Swift

Favorite Duo or Group (Pop-Rock): BTS

