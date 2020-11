Diodato sbarca in tv con la docu-serie "Storie di un'altra estate"

In esclusiva su RaiPlay arriva, dal 29 novembre, Diodato «Storie di un’altra estate», una docu-serie nata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, pezzi di vissuto che il cantautore ha registrato durante i live estivi che lo hanno portato nei mesi scorsi ad attraversare un’Italia diversa in un anno diverso. «Storie di un’altra estate» racconta qualcosa in più di Diodato. E’ la narrazione di un’estate inaspettata che è diventata racconto, un viaggio speciale tra passato, presente e futuro, tra musica, luoghi, parole e incontri.

E’ un racconto di sé tramite le canzoni e le città che hanno segnato la sua vita, in un viaggio che attraversa l’Italia alla scoperta della possibilità di rimettersi in gioco e di ricominciare. In questo viaggio insieme a Diodato, ci saranno Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Daniele Luchetti, Ferzan Ozpetek e Michele Riondino, ognuno protagonista di una «storia», di un frammento di vita con lui condiviso. Aosta, Milano, Roma e Venezia sono invece le città del passato e del presente del cantautore attraversate nella discesa verso Taranto, il luogo dell’anima, verso il mare, alla ricerca di un orizzonte finalmente aperto al futuro.

«Storie di un’altra estate è un altro bellissimo tassello che aggiungiamo alla nostra offerta originale», dice Elena Capparelli Direttore di RaiPlay e Digital. «Sono davvero lusingata che Diodato, in un anno così importante per la sua carriera che lo ha visto vincitore del Festival di Sanremo e del David di Donatello, arrivi su RaiPlay a raccontare la sua vita e la sua arte».

Il programma prodotto da Atomic per RaiPlay con la regia di Francesco Di Giorgio, sarà disponibile da domenica 29 novembre in Box Set, 8 puntate da 15 minuti, ognuna legata ad una canzone dell’artista. Un’avventura a tratti introspettiva per raccontare, a più voci, la situazione da cui arrivavamo, quella speranzosa in cui ci siamo ritrovati e l’incredibile sequenza di concerti che, quasi casualmente, ha portato l’artista in luoghi con cui è forte il legame umano e artistico.

Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremio 2020 con «Fai Rumore» (doppio disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio David di Donatello e i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak d’Oro del pubblico 2020 con «Che vita Meravigliosa» come «Migliore canzone originale». L’8 novembre agli MTV EUROPE MUSIC AWARDS 2020 ha trionfato come «Best Italian Act».

