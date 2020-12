Una donna chiamata "2020" fa innamorare... il Diavolo: il video è virale

L'attore e produttore Ryan Reynolds ha girato uno spot molto particolare per Match.com utilizzando come base musicale uno dei brani più noti di Taylor Swift e, com'era prevedibile, il video è diventato subito virale su Twitter con oltre 20.000 retweet e 1.8 milioni di visualizzazioni in poco meno di due ore.

Il filmato si apre negli Inferi dove Satana riceve finalmente la notifica che qualcuno ha espresso interessamento nei suoi confronti, una donna che si fa chiamare 2020.

© Riproduzione riservata