L'opera è stata anticipata, pochi giorni prima dell'uscita, dal singolo estratto Occhi di gatto in duetto con Loredana Bertè. Il disco contiene 16 sigle incise e arrangiate nuovamente per l'occasione. L'album è una collaborazione tra Cristina D'Avena e 16 artisti della musica italiana, ognuno in duetto in una diversa canzone con l'artista.

© Riproduzione riservata