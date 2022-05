Arriva Sneakerentola, la fiaba "femminista" di J.Lo: "Potere alla principessa azzurra" - TRAILER

Non sembra esserci fine alle riletture e alle variazioni sul tema di Cenerentola: è stata appena annunciata una serie prodotta da Jennifer Lopez ispirata alla fiaba e all’adattamento in musical del 1997 firmato da Robert Iscove, e dal 13 maggio su Disney+ debutta Sneakerentola, family comedy/musical in tonalità hip hop e G funk, diretta e coprodotta da Elizabeth Allen Rosenbaum autrice per decine di serie nelle quali ha rovesciato spesso gli stereotipi, come come The Vampire Diaries, Empire, fino a Dead to me.

Un’apertura al girl power, all’inclusione e al superamento dei preconcetti sull'identità che non poteva mancare anche stavolta. Per lei era importante il concetto «di fiaba 'femminista' - spiega nella conferenza stampa internazionale in streaming -. Da docente alla USC (University of Southern California) cerco sempre di convincere le donne a essere proattive, e non accettare un no come risposta, e non aspettare che il loro principe arrivi. E quindi questa è stata un’opportunità per scambiare i ruoli e e dare il potere alla 'Principessa Azzurra'».

Così al posto di una ragazza maltrattata da sorellastre e matrigna che sogna il principe azzurro e corona con il matrimonio il suo amore, troviamo come protagonista El ( Chosen Jacobs) un aspirante e molto talentuoso designer di sneakers nel Queens a New York, che lavora come magazziniere nel negozio di sport del patrigno insieme ai fastidiosi e rumorosi fratellastri. L’incontro con la brillante Kira King, influencer e socialite dal lucido spirito imprenditoriale, appartenente alla famiglia del 're' delle scarpe da ginnastica, Darius King (John Salley) porta El al doppio sogno (magia inclusa) di dimostrare quanto valga e di conquistare quella ragazza così indipendente e diretta.

E' Kira «a salvarmi - spiega Chosen Jacobs (Hawaii Five-o, It - Capitolo due) grande talento anche nel canto -. Non si può immaginare quanto ci si senta onorati a far parte di un progetto come questo. Siamo cresciuti con la Disney, ha davvero plasmato la nostra infanzia, con tante belle storie tra cui Cenerentola. Far parte di questo genere di racconto classico sapendo che i bambini cresceranno guardandolo è incredibile».

