Corsa alle scarpe della Lidl, code e assembramenti in tutta Italia - Video

La corsa alle sneaker della Lidl ma anche ciabatte, calzini e magliette. In piena pandemia code e assembramenti nei negozi della catena per accaparrarsi i prodotti, così come avvenuto in Belgio, Finlandia, Francia e Germania. In tutta Italia la linea blu, giallo e rossa della Lidl è stata esaurita in pochi minuti con file all'apertura e la corsa all'accaparramento delle scarpe (come si vede nel video).

I carrelli spesso però sono pieni: questo fa sospettare che gli acquisti non siano solo per uso personale ma per rivenderli nei vari markteplace virtuali. Le sneaker, per esempio, pare che sul web abbiano raggiunto quotazioni stratosferiche fino a 2.700 euro.

In molti, comunque, sperano che la Lidl possa annunciare una seconda finestra di vendita nei prossimi mesi anche se i prodotti della catena sono spesso in edizione limitata e c'è il rischio che questi diventino una sorta di oggetti da collezione.

