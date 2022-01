Scopri, con il video tutorial dell'Inps, come presentare domanda di Assegno Unico e universale. L'Assegno è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

