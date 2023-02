L'esperto risponde: i consigli del commercialista. Quali sono i bonus piú importanti?

Nella nostra rubrica, l’esperto risponde, a turno, un gruppo di esperti risponderà alle vostre domande di economia quotidiana che potrete inviare via mail all’indirizzo [email protected]. Oggi abbiamo con noi Giuseppe Tomasello, dottore commercialista, con un’esperienza pluriennale maturata nel campo della revisione legale e contabile dei conti in aziende pubbliche e private. E’ titolare di uno studio commerciale dove svolge attività di consulenza fiscale, tributaria e societaria da più di venti anni. Caterina da Amantea ha chiesto: In Italia negli ultimi anni i Bonus stanno sempre più rappresentando un modo per attuare politiche di sostegno per le fasce più deboli: quali sono i più importanti a partire dalla misura di Sospensione temporanea del Mutuo?

© Riproduzione riservata