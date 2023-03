L'esperto risponde: Isee, Assegno unico, bonus benzina e bonus bollette. Ecco come fare

Nella nostra rubrica, l’esperto risponde, a turno, un gruppo di esperti risponderà alle vostre domande di economia quotidiana che potrete inviare via mail all’indirizzo [email protected]. Oggi abbiamo con noi l'operatrice Caf Silvana Procopio. Ecco le vostre domande alle quali ha risposto:

Giovanni da Cosenza

Ho saputo che posso richiedere l’assegno unico per i figli. Ma a chi mi devo rivolgere e quali documenti servono?

Maria da Messina

A chi mi devo rivolgere per il rilascio dell’ISEE?

Francesco da Oppido Mamertina

Un mio collega ha ottenuto il bonus benzina di 200 euro. Posso riceverlo anch’io e quali sono i requisiti per ottenerlo?

Sofia da Castrovillari

Sono un pensionato e un mio conoscente ha avuto un bonus da 150 euro. Posso averlo anch’io?

Luana da Messina

La mia vicina di casa ha ottenuto il bonus bollette. Cosa devo fare per averlo anch’io?

Tommaso da Soverato

Dopo la pandemia sto portando mio figlio dallo psicologo. Mi hanno detto che esiste un bonus per avere un contributo economico. E’ vero e come posso fare per richiederlo?

© Riproduzione riservata