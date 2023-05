L'esperto risponde: pensione anticipata: ecco chi può usufruirne e come fare

Nella nostra rubrica, l’esperto risponde, a turno, un gruppo di esperti risponderà alle vostre domande di economia quotidiana che potrete inviare via mail all’indirizzo es[email protected]. Oggi abbiamo con noi l'operatrice Caf Silvana Procopio. Ecco le vostre domande alle quali ha risposto:

Francesca da Cassano

Una mia amica ha versato solo 15 anni di contributi ed è andata in pensione. Ma è possibile?

Luigia da Messina

Ho compiuto 60 anni e mi hanno detto che potrei andare in pensione con l’opzione donna. Ma è vero?

Franco da Reggio Calabria

Ho 63 anni e ho saputo che potrei andare in pensione. Ma quali sono i requisiti?

Giovanni da Lamezia

Il mio collega di lavoro è andato in pensione con Quota 103. Ma si perdono soldi rispetto alla pensione di vecchiaia?

Nicola da Vibo Valentia

Sto facendo il calcolo per andare in pensione e vorrei riscattare l’anno del militare ma mi hanno detto che non conviene. E’ vero?

