Veesion, arriva in Italia l'intelligenza artificiale contro il taccheggio nei negozi

In Italia, il costo del taccheggio è un onere che pesa per 3,4 miliardi di euro sul settore commerciale. In risposta a questa sfida crescente, la startup francese Veesion sta puntando alla sua espansione internazionale, con un particolare interesse per l'Italia.

Veesion, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è in grado di rilevare i furti in tempo reale. Su base mensile, il software rileva circa 100.000 gesti sospetti in oltre 2000 negozi, compresi 150 punti vendita italiani. L'effetto è una significativa riduzione delle perdite di fatturato, compresa tra il 30 e il 70%.

Uno studio del 2020 condotto da Crime&Tech, un'azienda spin-off del centro Transcrime dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha rilevato che le discrepanze di inventario rappresentavano in media l'1,8% del fatturato delle aziende di retail italiane. Questa cifra, equivalente a 3,4 miliardi di euro, potrebbe rappresentare il quinto gruppo di retail in Italia se considerato come un fatturato aziendale.

Il software di Veesion, che incorpora un processo di apprendimento continuo, è stato progettato per migliorare le performance di guardie giurate e dipendenti. Collegandosi al sistema di videosorveglianza del negozio, il software rileva i furti e invia notifiche ai dispositivi abilitati. In questo modo, le guardie di sicurezza possono intervenire sulla base di prove concrete.

Veesion enfatizza il rispetto della privacy, essendo progettato per rilevare solo gesti sospetti, senza identificare caratteristiche fisiche come volto, altezza, età o colore. Questa caratteristica rende la startup pienamente conforme alla legge RGPD.

Al momento, Veesion protegge oltre 2000 punti vendita in più di 20 paesi, tra cui supermercati, farmacie, negozi di cosmetici, abbigliamento, elettronica e fai-da-te. Per il 2023, la società ha l'obiettivo di proteggere almeno 600 negozi in Italia.

Fondata a Parigi nel 2018 da Thibault David, Benoit Koenig e Damien Menigaux, Veesion è stata lanciata nel 2021. "Abbiamo la capacità di rispondere molto rapidamente a una domanda internazionale in crescita, pur mantenendo un prodotto accessibile, sia in termini di uso quotidiano che di prezzo", hanno dichiarato i fondatori.

