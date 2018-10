Droga da Santo Domingo all'Italia, arrestato narcotrafficante calabrese

Arrestato nella Repubblica Dominicana il narcotrafficante calabrese Marcello Battigaglia, 75 anni, ritenuto il promotore di un sodalizio criminale attivo in Lombardia e in contatto, in particolare, con gruppi criminali calabresi nonche' latino americani.

Battigaglia è nato a Isola Capo Rizzuto ed è sposato con una palermitana, è destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel 2017 e deve scontare 16 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione oltre alla multa di 98.000 euro per traffico internazionale di stupefacenti ed evasione.

Le investigazioni, condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Como con la collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga e della Direzione Nazionale per il Controllo della Droga della Polizia dominicana, hanno permesso di individuare l'uomo in località El Vigiador, provincia di Montecristo, da dove secondo gli investigatori gestiva traffici di cocaina verso l'Italia, in particolare verso le provincie di Milano, Monza e Como.

Nel 2006 il narcotrafficante era gia' stato arrestato a Zagabria per aver importato 3,1 kg di cocaina da Caracas. Nel 2010, nell'ambito dell'operazione "Famiglia Molluso" della Squadra Mobile di Milano, era stato arrestato in quanto ritenuto fornitore di cocaina che importava dal sud America via nave attraverso il porto di Vado Ligure (SV).

Nel 2012, ottenuti gli arresti domiciliari, si era reso irreperibile. Nel 2013, nell'ambito dell'operazione "Fly85" condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, è stato nuovamente arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere per traffico internazionale di droga.

Anche in questo caso, ottenuti gli arresti domiciliari nel 2015, si era reso immediatamente irreperibile. Battigaglia giungera' oggi in Italia, scortato da personale del Servizio Centrale Operativo e dalla Polizia Dominicana.

