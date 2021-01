Hawaii, surfista si tuffa tra le onde per salvare una donna che sta per annegare. Il video è virale

Storia a lieto fine per una donna alle Hawaii, che ha rischiato di affogare ed è stata salvata da un giovane surfista professionista che si è buttato tra le onde e con fatica l’ha riportata a riva. L’australiano Mikey Wright si trovava sulla spiaggia nord dell’isola di Oahu quando si è accorto della donna che veniva trascinata via dalla forte corrente. Ha iniziato a filmare la scena ma si è accorto che i soccorritori non ce la facevano ed è intervenuto. Nel video, postato da Wright con il titolo "Tienimi la birra" e rilanciato sui social dalla sorella, campionessa di surf, si vede il 24enne correre lungo la spiaggia per poi gettarsi in mare, raggiungendo la donna. Insieme, gettati più volte sott'acqua da grandi onde e una corrente fortissima, alla fine sono riusciti a guadagnare la riva. Il salvataggio da eroe è stato osannato sui social: "Wow, sarebbe potuta finire veramente male! Ben fatto", ha commentato il campione di surf Mick Fanning.

