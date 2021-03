La Nasa in... concerto: diventano musica i segnali di stelle, galassie e buchi neri - AUDIO

Diventano musica i segnali emessi da stelle, galassie e buchi neri. Merito della Nasa, che ha pubblicato in tre video una compilation di suoni dell’universo. I ricercatori dell’agenzia aerospaziale degli Stati Uniti, sono partiti dai dati raccolti dall’osservatorio a raggi X Chandra e da altri telescopi spaziali come Hubble e Spitzer, che lavora nell’infrarosso, e hanno poi convertito in note musicali le loro osservazioni. «Senza modificare il contenuto originale dei dati - spiegano i ricercatori della Nasa - è possibile convertirli in una nuova forma che chiunque possa anche ascoltare, oltre che vedere».

Il primo video prende spunto da un’immagine ai raggi X che rappresenta una collezione di puntini colorati. Assomigliano in apparenza a stelle, ma in realtà, spiegano gli esperti, sono galassie e buchi neri giganti che dimorano al centro di galassie. Ai diversi colori, corrispondono toni musicali di intensità differente. Il secondo video è il "canto" della nebulosa Occhio di Gatto, nella costellazione del Dragone a circa 3.300 anni luce. Il terzo e ultimo video è il suono di Messier 51, un oggetto astronomico a circa 31 milioni di anni luce, che comprende due galassie distinte nella costellazione dei Cani da Caccia.

