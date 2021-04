In Inghilterra lunedì sera si è festeggiato la fine del lockdown con l'allentamento delle misure restrittive reso possibile dalla massiccia campagna vaccinale messa in campo, con oltre 31,5 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Riaperti pub (negli spazi all'aperto), negozi e palestre. A Londra e a Oxford gli inglesi hanno festeggiato nella più classica tradzione british, con una birra nei dehors allestiti dai pub.

