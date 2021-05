Esperimento a Liverpool: 3mila ballano in discoteca senza distanziamento e mascherine - VIDEO

Per la prima volta dopo oltre un anno nel Regno Unito diverse migliaia di appassionati di musica si sono raccolti per ballare legalmente, bere e ascoltare musica a un maxi evento a Liverpool. Si tratta del primo di una serie di eventi-test, eventi pilota promossi dal governo e monitorati da vicino dalle autorità sanitarie per verificare se sia possibile allentare le misure di distanziamento senza scatenare nuovi focolai di coronavirus. Sono 3mila i partecipanti, ai quali è stato richiesto un test prima dell'evento e un test dopo.

Una giornata "monumentale", ha commentato il dj Yousef del Circus nightclub di Liverpool. Il regno Unito ha registrato complessivamente oltre 127mila decessi legati al Covid-19, ma sta gradualmente allentando le restrizioni. Un altro evento di questo tipo è in programma nello stesso luogo sabato; poi domenica 5mila fan parteciperanno a un concerto della band Blossoms al Sefton Park, sempre a Liverpool. E gli eventi-test culmineranno il 15 maggio allo stadio di Wembley, dove una folla di 21mila persone, pari a un quarto della capacità della struttura, guarderanno la finale dell FA Cup di calcio.

