Le suggestive immagini catturate da un drone in Argentina: la surfista Analia Giorgetti durante un giro in mare con la sua tavola da paddle si è imbattuta in una gigantesca balena che le ha girato intorno, incuriosita, muovendosi in una danza sinuosa. "E' stato un momento magico e un privilegio per me", ha affermato la donna, che nello stesso giorno festeggiava il suo compleanno. Le immagini sono state realizzate dal fotografo naturalista Maxi Jonas

