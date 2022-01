USA: gaffe di Biden, insulta un giornalista con il microfono acceso

Gaffe per Joe Biden che non si accorge che il microfono è acceso e rimanda gli insulti a un giornalista di Fox News. Alla Casa Bianca, Peter Doocy, il corrispondente da Washington per l'emittente conservatrice che ha sostenuto Trump, fa al presidente degli Stati Uniti una domanda sull'inflazione: "Vuole rispondere a domande sull'inflazione? Crede che l'inflazione sia un tema chiave in vista delle elezioni di medio termine?", chiede Doocy a conferenza terminata. Biden non risponde direttamente, ma pensando di essere sentito solo dai suoi collaboratori - e non accorgendosi del microfono ancora aperto - dice: "No, è una grande risorsa. Più inflazione" e poi aggiunge "Che stupido figlio di putt...".

