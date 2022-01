Terrore in Uzbekistan: madre lascia cadere la figlioletta in un recinto di orsi. E' salva

Una madre ha lasciato cadere la figlia di tre anni nel recinto di un orso bruno in uno zoo a Tashkent, in Uzbekistan. Lo riferisce il Daily Mail.

I filmati delle telecamere di sorveglianza mostrano i visitatori che assistono inorriditi alla scena mentre la donna, che teneva la piccola oltre la ringhiera, lascia cadere la bimba nella tana dell'orso. L'orso - chiamato Zuzu - si è avvicinato e ha annusato la bambina dopo che era caduta all'interno del recinto.

Ma i guardiani dello zoo sono riusciti ad attirare l’animale in una parte interna della gabbia in modo che il personale potesse riuscire a salvare la bambina. La madre, che è rimasta a guardare, è stata arrestata e dovrà affrontare un procedimento penale per tentato omicidio, affermano la stampa locale di Tashkent. Rischia 15 anni di carcere.

La bambina è ricoverata in ospedale per un trauma cranico e per i tagli causati dalla caduta.

