Rissa tra due ragazzi, ma la polizia ammanetta solo quello di colore. Video choc negli Usa

La polizia del New Jersey ha aperto un’indagine interna dopo la diffusione di un video, diventato virale sulle tv americane, che mostra due agenti che interrompono una rissa tra due adolescenti, un nero e un bianco, per poi ammanettare solo il giovane di colore. Un comportamento che ha suscitato immediate polemiche. Il video pubblicato dalla piattaforma Storyful e ripreso da Abc, Cbs, Cnn, mostra una violenta scazzottata tra due adolescenti in un centro commerciale a Bridgewater, nel New Jersey. Dopo circa 10 secondi, arrivano due agenti di polizia che separano con la forza i due ragazzi.

Ma mentre il giovane nero viene violentemente gettato a terra dal poliziotto, l’altro viene fatto sedere su un divano dalla collega. La stessa poi mette un ginocchio sulla schiena del giovane nero mentre giace a pancia in giù e il poliziotto lo ammanetta. La scena viene ripresa da alcuni testimoni nel centro commerciale. «In pratica mi hanno spinto a terra e poi quello - il poliziotto - mi ha messo un ginocchio sulla schiena e le manette», ha raccontato alla Abc l’adolescente nero, che si chiama Kye. «Poi la poliziotta si è avvicinata e anche lei mi ha messo il ginocchio sulla parte superiore della schiena per aiutare il collega ad ammanettarmi».

Il video non mostra cosa succede dopo il suo arresto, né cosa sia stato del giovane bianco coinvolto nella rissa. Ma l’episodio ha suscitato l'indignazione dell’opinione pubblica e i familiari del giovane nero denunciano il comportamento «razzista» della polizia. Lo stesso governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha denunciato «quello che sembra essere un trattamento diverso basato sulla razza».

© Riproduzione riservata