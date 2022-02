Guerra in Ucraina, la grande fuga dei civili da Kiev. Si dirigono verso Leopoli e la Polonia VIDEO

Colonne di veicoli in uscita dalla capitale, linee telefoniche impazzite con cittadini di Kiev pronti a chiamare amici e/o parenti che abitano a Leopoli, città dell'Ovest Ucraina. Con l'inizio della guerra in Ucraina ed i bombardamenti messi in campo dalla Russia, la capitale ucraina si è svegliata attonita. File ai bancomat, file ai supermercati da un lato, ma anche la vita normale di sempre dall'altro: la solita routine, bar e negozi aperti, gente con la 24 ore pronta ad andare in ufficio.

Ma la guerra è arrivata e l'invasione russa sta spingendo i cittadini di Kiev alla grande fuga verso l'Ovest e verso la Polonia

© Riproduzione riservata