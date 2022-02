Kiev, i bambini malati di cancro trasferiti nei bunker: scarseggiano i farmaci

Situazione di emergenza a Kiev negli ospedali. Molti bambini ricoverati nei reparti oncologici sono stati messi al sicuro negli istituti provvisti di bunker. A dare una testiminianza sul campo è la ong Soleterre che lavora in Ucraina dal 2003 insieme all’associazione Fondazione Zaporuka a supporto dell’Istituto del Cancro e dell’Istituto di Neurochirurgia di Kiev. Nel 2009 è stata aperta «La Dacha del Sorriso», una casa d’accoglienza per ospitare gratuitamente più di 100 famiglie, ogni anno e fornire loro supporto durante le cure.

E intanto, già si registrano le prime carenze di farmaci negli ospedali. A dare voce al dramma di questi piccoli pazienti oncologici è proprio la Ong Fondazione Soleterre, che lavora in Ucraina dal 2003 garantendo assistenza ai bambini malati di tumore e supportando una Casa di accoglienza a Kiev, la Dacha.

«Stiamo mettendo al sicuro i nostri pazienti dei due ospedali di Kiev. I bambini della casa di accoglienza a Kiev sono stati evacuati d’urgenza negli ospedali che hanno un bunker. Prevediamo una crisi umanitaria di enormi dimensioni» ha detto il presidente Damiamno Rizzi. «La nostra priorità è continuare a fornire le cure ai bambini oncomalati. Stiamo portando i nostri pazienti lontani dalle bombe, nei rifugi. In venti anni di intervento in un paese già stremato dal conflitto, vediamo le speranze dei nostri pazienti e del nostro staff sgretolarsi, è inimmaginabile». «La situazione è al collasso - ha aggiunto - non c'è più tempo per parlare di pace, ora occorre preoccuparsi della vita. Prevediamo una tragedia umanitaria enorme: ci sarà bisogno di tutto, supporto umano, solidarietà e soprattutto, aiuti».

L’intervento di Soleterre in Ucraina si inserisce all’interno del programma globale "Grande contro il cancro", ed è attivo in 6 Paesi. Grazie anche all’intervento di Soleterre e del suo partner locale, il tasso di sopravvivenza è aumentato del 10% negli ultimi 10 anni (passando dal 47% del 2007 al 60% dello scorso anno).

