Ucraina come Tienanmen, uomo disarmato tenta di bloccare i blindati russi - VIDEO

Un uomo sul ciglio di una strada ucraina disarmato tenta di bloccare un convoglio di blindati russi: il video, ripreso da un telefono in un luogo imprecisato e pubblicato su Twitter, sta diventato virale perché riporta alla memoria l’uomo di Tienanmen che cercò ci fermare i carri armati cinesi. I mezzi russi recano le insegne «Z», viste in diverse occasioni nel corso di questi giorni di offensiva: sarebbero segnali convenzionali per il riconoscimento delle truppe e per evitare fuoco amico tra i russi.

