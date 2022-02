Ucraina, Olena Kurilo volto simbolo del conflitto: "La mia casa è distrutta, sono viva per miracolo"

Olena Kurilo è un’insegnante di Chuguev, nella regione di Kharkiv. La sua foto ha fatto il giro del mondo diventando emblema del conflitto tra Russia e Ucraina e occupando le prime pagine dei giornali, che così hanno raccontato l’invasione da parte delle truppe sovietiche.

Guardian front page, Friday 25 February 2022: Putin invades pic.twitter.com/byor4AqWCU — The Guardian (@guardian) February 24, 2022

La testa fasciata, il volto tumefatto, quello sguardo perso nel vuoto e l’accenno di un sorriso beffardo, perché come ha dichiarato, è stata «molto fortunata». Il suo ritratto ha fatto il giro del mondo, tra testate e siti.

"La mia casa non esiste più, sono saltate porte e finestre, il pavimento è stato strappato dai bombardamenti, sono fortunata - aggiunge - devo avere un angelo custode molto forte per essere rimasta in vita"

