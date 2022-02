Invasione russa, in Bielorussia manifestazioni contro la guerra in Ucraina e Lukashenko

In tutta la Bielorussia, molti cittadini si riuniscono per protestare contro la guerra in Ucraina, il coinvolgimento del Paese e il regime di Lukashenko. Lo scrive su Twitter Sviatlana Tsikhanouskaya, mostrando un video con la gente in piazza a Minsk. «Oggi - aggiunge - il dittatore bielorusso cerca di tenere un 'referendum' illegale per rafforzare la sua presa sul potere».

A column of protesters is moving around Minsk. The people chant "No to war", and drivers support them with car horns – like during demonstrations in 2020. I am proud of my fellow Belarusians resisting the regime. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/vO3wvJkkyE

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 27, 2022