Ucraina: Facebook e YouTube rimuovono video "deepfake" in cui Zelensky dichiara la resa

Facebook e YouTube hanno rimosso il video falso in cui il presidente ucraino Zelensky esortava le truppe del suo paese ad arrendersi alle forze russe. Il video "deepfake", il primo di questa guerra, si è diffuso rapidamente online ieri. Il finto Zelensky parlava su un podio presidenziale con lo stemma ucraino e diceva al suo popolo di deporre le armi.

I deepfake - termine che nasce dalla crasi di deep learning e fake - sono video e audio falsi, realizzati utilizzando l'Intelligenza artificiale e spesso sono stati utilizzati per diffondere disinformazione. In una serie di post su Twitter, Nathaniel Gleicheril capo della politica di sicurezza di Meta, la casa madre di Facebook, ha scritto che la società ha individuato e rimosso il video: "Abbiamo rapidamente esaminato e rimosso questo video per aver violato la nostra politica contro i media manipolati fuorvianti e abbiamo informato i nostri colleghi di altre piattaforme».

Il portavoce di YouTube Ivy Choi ha in seguito spiegato che il video e i relativi caricamenti sono stati rimossi dalla piattaforma perché violano le politiche di disinformazione dell’azienda: "Consentiamo questi video solo se forniscono un contesto educativo, documentaristico, scientifico o artistico". Un portavoce di Twitter ha affermato che la società sta monitorando il modo in cui il video viene condiviso sul social network e ha intrapreso «azioni» nei casi in cui violi le regole della piattaforma, la sua policy vieta infatti agli utenti di condividere contenuti alterati che possono confendere o arrecare danni. Lo stesso Zelensky lo ha pubblicamente dichiarato falso il video su Instagram.

