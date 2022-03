Mentre il notiziario russo Channel 1 ha mostrato scene delle sirene della città di Melitopol occupata, sostenendo che la popolazione ha accolto favorevolmente i liberatori russi, ecco cosa accade in realtà.

Gli abitanti di Melitopol non ci stanno e con in mano le bandiere ucraine si sono schierati in strada manifestando contro i soldati russi che hanno avuto un bel da fare per rimettere sotto controlla la situazione.

