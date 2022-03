Spaventosi tornado negli Usa: il video di un camioncino travolto in Texas - VIDEO

Un video, diffuso da Cbs NeWs, mostra un camioncino travolto e trascinato da un tornado sulla strada a Elgin, in Texas. Oltre 50 milioni di persone sulla costa est degli Stati Uniti sono minacciata da un’ondata di maltempo questo fine settimana. Il servizio metereologico nazionale ha avvertito del rischio di temporali e tornadi isolati con le temperature che saranno di 10-20 gradi sopra la media del periodo. «Una massa molto calda si sta muovendo lungo la costa orientale portando le temperature a 20-26 gradi nel sud del New Jersey», ha sottolineato il Weather Prediction Center spiegando che le alte temperature contribuiscono alla formazione di forti temporali come quelli che hanno provocato danni Kentucky, Alabama e Florida.

