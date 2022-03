Gommone con bambini a bordo tenta di impedire l'attracco dello yacht di Abramovich - VIDEO

Un gruppo di ucraini, tra i quali anche bambini, ha cercato di bloccare stamane, a bordo di un gommone gonfiabile, l’attracco dello yacht di Roman Abramovic a Bodrum, in Turchia. Il super-yacht - lungo 140 metri per un valore di mezzo miliardo di euro - arrivava dal Montenegro, in fuga dalle sanzioni europee imposte agli oligarchi russi. Il Montenegro, pur non essendo nell’Ue, ha aderito alle sanzioni, mentre la Turchia, membro Nato, si è sottratta.

?? Watch as a group of Ukrainian protesters, most of them children, attempt to block Russian billionaire Roman Abramovich's superyacht from docking in Bodrum, Turkey.

Local reports state the yacht docked shortly after the activists were detained. pic.twitter.com/7WYCwi2qWC

— euronews (@euronews) March 22, 2022