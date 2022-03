Hackerati gli sportelli Atm in Ucraina: ecco cosa succede se selezioni il russo come lingua - VIDEO

Il circuito ATM ucraino, l'equivalente del Bancomat italiano, è stato hackerato. "Se selezioni il russo come lingua - scrive il Anonymous (@YourAnonNews) su Twitter - questo è il messaggio visualizzato". Sullo schermo appare una scritta che in italiano si traduce "Gloria all'Ucraina!", sullo sfondo dei colori della bandiera del Paese invaso dai russi.

Ukrainian ATM HACKED - If you select Russian as the language, this is the message displayed:#OpRussia pic.twitter.com/AJGrypnjY3

— Anonymous (@YourAnonNews) March 24, 2022