Mariupol città fantasma. Su Telegram è apparso un video girato in auto per le vie del centro portuale ucraino sul mare di Azov, assediato da settimane dalle forze russe. Dei 430 mila abitanti, dopo un mese di guerra ne sarebbero rimasti meno di 100 mila: tutti rifugiati nel sottosuolo. Il Presidente Zelensky ha parlato di assedio "medievale" della città. "Immenso crinime di guerra", lo ha definito l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell.

