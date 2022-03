Ecco Earendel, la stella più lontana: il telescopio Hubble fotografa l'alba dell'universo - VIDEO

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha stabilito un nuovo straordinario primato: rilevare la luce di una stella esistita nel primo miliardo di anni dopo la nascita dell'universo nel big bang, la stella più lontana mai vista fino ad oggi.

La scoperta è un enorme salto indietro nel tempo rispetto al precedente detentore del record a stella singola; rilevata da Hubble nel 2018. Quella stella esisteva quando l'universo aveva circa 4 miliardi di anni, o il 30 percento della sua età attuale, in un momento che gli astronomi chiamano "redshift 1,5". Gli scienziati usano la parola "redshift" perché man mano che l'universo si espande, la luce proveniente da oggetti distanti viene allungata o "spostata" a lunghezze d'onda più lunghe e più rosse mentre viaggia verso di noi.

La stella appena rilevata è così lontana che la sua luce ha impiegato 12,9 miliardi di anni per raggiungere la Terra, apparendoci come quando l'universo aveva solo il 7% della sua età attuale, con spostamento verso il rosso di 6,2. Gli oggetti più piccoli visti in precedenza a una distanza così grande sono ammassi di stelle, incorporati all'interno delle prime galassie.

«All'inizio non ci credevamo quasi, era molto più lontano della precedente stella più distante e con spostamento verso il rosso più alto», ha detto l'astronomo Brian Welch della Johns Hopkins University di Baltimora, autore principale del documento che descrive la scoperta, pubblicato sulla rivista Nature del 30 marzo.

La scoperta è stata fatta dai dati raccolti durante il programma RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey) di Hubble, guidato dal coautore Dan Coe presso lo Space Telescope Science Institute (STScI), sempre a Baltimora. «Normalmente a queste distanze, intere galassie sembrano piccole macchie, con la luce di milioni di stelle che si fonde insieme», ha affermato Welch.

«La galassia che ospita questa stella è stata ingrandita e distorta dalla lente gravitazionale in una lunga mezzaluna che abbiamo chiamato Sunrise Arc». Dopo aver studiato la galassia in dettaglio, Welch ha stabilito che c’è in particolare una stella molto grande che ha chiamato Earendel, che significa "stella del mattino" in inglese antico. La scoperta promette di aprire un'era inesplorata di formazione stellare molto precoce. L'ammasso di galassie in alto a sinistra crea una lente gravitazionale. Un debole arco rosso divide in due l'immagine (in alto a destra in basso a sinistra). Tre punti luminosi nell'arco, uno al centro è Earendel. Le macchie su entrambi i lati sono immagini speculari di un ammasso stellare.

Questa vista dettagliata evidenzia la posizione della stella Earendel lungo un'increspatura nello spazio-tempo (linea tratteggiata) che la ingrandisce e rende possibile il rilevamento della stella su una distanza così grande, quasi 13 miliardi di anni luce. Viene anche indicato un ammasso di stelle che si specchia su entrambi i lati della linea di ingrandimento. La distorsione e l'ingrandimento sono creati dalla massa di un enorme ammasso di galassie situato tra Hubble ed Earendel.

