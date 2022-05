C'è il silenzio di chi non vuole parlare e c'è il silenzio di chi non può più farlo. Perché è morta, perché ormai si è trasformata in un cumulo di macerie e blocchi di cemento sparsi a casaccio dalle bombe piovute dal cielo. Mariupol non esiste più. Le immagini di un drone chiariscono cosa sia rimasto (davvero poco) della città dell'Ucraina Sudorientale, nella regione di Priazovia: uno dei bersagli “privilegiati” dei russi.

