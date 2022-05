Ucraina: il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov ferito a Izyum - VIDEO

Il capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov (una delle tre persone che possiede i codici per la bomba atomica) è stato evacuato dalla zona delle ostilità con ferite da schegge, dopo essere stato inviato poco tempo fa in Ucraina dal presidente Vladimir Putin. Lo riferiscono diverse fonti ucraine tra cui l’ex ministro dell’Interno, Arsen Avakov.

«Gerasimov è stato ferito sul territorio dell’Ucraina. Ha una ferita da schegge alla parte inferiore della gamba destra senza frattura ossea», ha twittato Avakov.

Gerasimov sarebbe stato ferito nell’attacco di ieri, nei nei pressi di un quartier generale russo a Izyum, nella regione di Kharviv, al centro d’intensi combattimenti. il leader del Cremlino aveva inviato Gerasimov nella regione per prendere il controllo personale dell’offensiva sul Donbass.

Secondo Anton Geraschchenko, consigliere del ministro dell’Interno ucraino, in quella che si è limitato a definire «esplosione», a Izyum era presente anche Gerasimov. «Era lì per guidare l’attacco su Sloviansk», ha twittato, «e» stato confermato un gran numero di morti e feriti anche tra alti ufficiali».

Le presunte ferite riportate da Gerasimov non lo hanno messo in pericolo di vita, ma sono risultate abbastanza gravi da rendere necessaria la sua evacuazione dalla prima linea verso la Russia per ulteriori cure. Avrebbe fatto scalo a Belgorod, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina e dove oggi un incendio ha investito una struttura militare russa.

Il ferimento di Gerasimov non è stato verificato da fonti indipendenti nè confermato da Kiev o Mosca.

