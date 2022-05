Carro armato russo schiaccia e distrugge le auto a Mariupol "per divertimento" - VIDEO

Il generale a riposo Mark Hertling, ex comandante delle forze di terra americane in Europa, ha ritwittato un video in cui si vede un carro armato russo che schiaccia e distrugge delle auto a Mariupol, apparentemente per il puro gusto di farlo. Hertling commentando le immagini scrive: "I carri armati russi hanno gravi difetti di progettazione. Ma non è quello il loro problema più grande. Il vero problema è la mancanza di anima, valori, disciplina e professionalità dei soldati russi. Io avrei mandato davanti alla corte marziale l'equipaggio di questo carro armato».

The Russian tanks have major design flaws. That’ not their biggest issue. The real problem is a lack of soul, values, discipline & professionalism of Russian soldiers. In @1stArmoredDiv I would have court martialed this tank crew. https://t.co/VzsYP8PdEW — Mark Hertling (@MarkHertling) May 14, 2022

Il testo del tweet originale in ucraino recita: «La spazzatura che ha conquistato Mariupol spara per divertimento alle case e schiaccia le auto dei civili locali con i tank. E' ovvio che i russi non sono venuti per difendersi, ma per derubare, uccidere e distruggere. Chi si difende non si comporta in questo modo».

