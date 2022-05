Ucraina, Mosca pubblica il video della "resa" dei combattenti irriducibili dell'Azovstal

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato martedì un video che mostra i militari ucraini, evacuati dalle acciaierie Azovstal a Mariupol, che si arrendono alle forze di Mosca. Il video ritrae soldati ucraini che lasciano il territorio dell’Azovstal e trasportano i feriti in barella. I soldati vengono perquisiti dai militari con bande bianche e condotti agli autobus. Il video mostra anche il trasporto dei feriti in autobus. Il convoglio viene accompagnato da un corazzato da trasporto truppe russo e da un veicolo della polizia militare russa. Un totale di 265 militari ucraini bloccati ad Azovstal, inclusi 51 combattenti gravemente feriti, hanno deposto le armi e si sono arresi lo scorso giorno, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in una conferenza stampa.

