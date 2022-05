In un video video del Nyt nuove prove di civili giustiziati a Bucha

Emergono nuove prove delle atrocità commesse dai soldati russi a Bucha, cittadina ucraina a nord-ovest di Kiev. Le fornisce un’inchiesta del New York Times che ha diffuso dei video che mostrano come i russi abbiano giustiziato almeno 8 uomini ucraini nel sobborgo della capitale. I video ottenuti dal New York Times risalgono al 4 marzo. Nelle immagini si vedono le forze paracadutiste russe che catturano un gruppo di uomini ucraini che vengono condotti in fila verso un cortile dove poco dopo verranno giustiziati: gli uomini, se ne contano 9, camminano ricurvi, con un braccio sulla testa e l’altro a tenere la cintura del compagno davanti.

I video, spiega il quotidiano, sono stati girati da una telecamera di sicurezza e da un testimone in una casa vicina. Il video in cui si vedono gli uomini catturati termina, ma quello che è accaduto successivamente viene raccontato da alcuni testimoni, spiega il Nyt: i soldati hanno portato gli uomini dietro un vicino edificio che era stato occupato dai russi e lì ci sono stati degli spari: gli uomini catturati non sono tornati indietro. Un video filmato da un drone il 5 marzo «fornisce la prima prova visiva che conferma il racconto dei testimoni: mostra i corpi morti a terra sul lato dello stesso edificio - spiega il quotidiano -, mentre due soldati russi sono lì vicino di guardia».

Stefàno (Pd): il video del Nyt mostra che è giusto sostegno italiano

«Il video del New York Times conferma che è stato ed è giusto il sostegno del Governo, dell’Ue e della Nato alla resistenza ucraina. Se avessimo dato retta agli equidistanti di casa nostra a quante altre Bucha avremmo assistito?». Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche Ue.

