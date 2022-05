Ucraina, la vice ministra Dzhaparova: "Questa è la Terza Guerra Mondiale"

"Crediamo che oggi l’Europa stia andando verso IL periodo più difficile dalla fine della Seconda Guerra Mondiale", a dirlo è la vice ministra degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova a margine della riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a Venaria Reale. "Quando abbiamo espulso la Russia, e con la comunità internazionale che sta cercando di aiutare l’Ucraina attraverso l’invio di armi, imponendo sanzioni, credo che se pensiamo a queste informazioni siamo già nella Terza Guerra Mondiale", ha aggiunto la viceministra che ha poi concluso: "Credo sia nostra responsabilità comune comprendere che siamo in guerra, non solo l’Ucraina che è in prima linea".

