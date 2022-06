Un treno passeggeri è deragliato nell'est dell'Iran provocando almeno 17 morti e 50 feriti, alcuni in gravi condizioni. Il disastro è avvenuto nelle prime ore di mercoledì nei pressi della città di Tabas, in mezzo al deserto, a circa 550 km dalla capitale Teheran: quattro dei sette vagoni del convoglio sono usciti dai binari per cause da accertare. A bordo in tutto c'erano 350 passeggeri. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.

