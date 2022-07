Mosca, la star Nba Brittney Griner si dichiara colpevole di possesso e traffico di droga

La star del basket Nba Brittney Griner, americana, si è dichiarata colpevole di possesso e traffico di droga davanti alla corte durante un'udienza a Mosca. Ha detto di non avere alcuna intenzione di commettere un crimine, secondo quanto hanno riportato le agenzie locali. Nelle immagini si vede Griner entrare in aula in manette: Griner è stata arrestata a febbraio all'aeroporto di Mosca per avere dell'olio di cannabis in valigia. Rischia fino a 10 anni di carcere in Russia. Dipartimento di Stato americano, che ritiene Griner vittima di ingiusta detenzione, ha affidato il caso al capo negoziatore per gli ostaggi mentre la Casa Bianca ha reso noto che ieri il presidente Joe Biden ha chiamato la moglie di Griner per assicurarle di star facendo il possibile per ottenere il rilascio dell'atleta.

© Riproduzione riservata