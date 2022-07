Dopo l'accordo raid russo a Odessa mirato contro un deposito di grano - VIDEO

«I russi hanno colpito il porto di Odessa in Ucraina esattamente dove era immagazzinato il grano». Lo ha affermato Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell’Aeronautica militare dell’Ucraina. "In realtà due missili sono stati abbattuti mentre altri due hanno colpito le infrastrutture portuali. È chiaro il motivo per cui si sta facendo tutto questo - ha precisato Ignat -. Il raid ha colpito esattamente il luogo dove si trovava il grano. Ecco quanto valgono questi accordi con un Paese terrorista». Lo riporta l’Ukrainska Pravda.

Ue: riprovevole attacco a Odessa dopo accordo sul grano

«L'Ue condanna fermamente l’attacco missilistico russo al porto di Odessa. Colpire un obiettivo cruciale per l’esportazione di grano il giorno dopo la firma degli accordi di Istanbul è particolarmente riprovevole e dimostra ancora una volta il totale disprezzo della Russia per il diritto e gli impegni internazionali». Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, dopo che le autorità locali di Odessa hanno riferito di un attacco missilistico al porto cittadino all’indomani della firma dell’accordo sulle esportazioni di grano. Il tweet di Borrell si conclude con l’hashtag «#StopRussia».

