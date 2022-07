Ruba un camion di Amazon dopo una rapina e si schianta contro le auto in corsa, arrestato - VIDEO

Prima ha rapinato alcune abitazioni, poi, per fuggire, ha rubato un camion di Amazon, schiantandosi poi contro diverse auto in corsa. E' accaduto a Riverside, in California: il 32enne è stato inseguito dalla polizia di Riverside, che lo ha localizzato con il GPS. Nella fuga ha colpito varie auto e il camioncino ha smesso di funzionare. A quel punto ha abbandonato il mezzo per fuggire a piedi ma non è riuscito a superare le barriere ed è stato arrestato.

L'uomo alla guida si chiama Quintin Jarnall Larks, 32 anni, di Las Vegas: è stato portato nel Robert Presley Detention Center con le accuse di tentato omicidio, rapina con violazione di domicilio, furto d'auto, aggressione con arma letale, fuga dalla polizia e sospetto di guida sotto l'effetto di droghe, provocando lesioni a terzi.

© Riproduzione riservata