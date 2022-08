Gli atterraggi da brivido degli aerei non sono una novità nel piccolo aeroporto Skiathos Alexandros Papadiamantis (JSI) sull'isola di Skiathos, in Grecia, considerato uno dei più pericolosi d’Europa. Ma, come si vede in un video diventato virale sui social, un grosso Airbus A320neo della compagnia low-cost ungherese Wizz Air, è atterrato passando molto vicino ai turisti sulla spiaggia. Per i media greci si tratta dell'atterraggio «più basso mai avvenuto in un aeroporto».

© Riproduzione riservata