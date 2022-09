Paura nel Mediterraneo: quattro trombe d'acqua in contemporanea a Maiorca

Paura nel Mediterraneo: quattro trombe d'acqua distinte riprese in un video dall'equipaggio di uno yacht che navigava al largo della costa di Maiorca. Proprio una tromba d’acqua abbattutasi venerdì scorso in una zona dell’isola di Maiorca (Spagna) ha provocato allagamenti e disagi, in particolare nella località di Felanitx: lo riferiscono servizi d’emergenza e media locali. Come riporta il giornale Última Hora, ci sono state strade invase da torrenti, case inondate e auto trascinate via dalla corrente. Il servizio 112 delle Baleari ha registrato almeno «18 incidenti» legati a questo fenomeno meteorologico improvviso, secondo quanto reso noto sui social.

