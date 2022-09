Bambino di 10 anni salva in piscina la madre in preda alle convulsioni VIDEO

Un bambino di 10 anni ha salvato la madre che stava annegando in piscina: la donna era in preda alle convulsioni. "È decisamente il mio eroe" ha detto la mamma che ha ha condiviso sui social questo video (ripreso anche da ABC News) registrato il 5 agosto a casa della sua famiglia in Oklahoma, per riconoscere il coraggio di suo figlio. Il filmato drammatico della telecamera di sicurezza domestica cattura il momento in cui Gavin è entrato in azione in piscina fino al salvataggio della madre.

