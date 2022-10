La giornalista Nbc che segue l'uragano Ian: sì, proteggo il microfono con un preservativo

La giornalista Kyla Galer, vincitrice di numerosi Emmy in America, che in queste ore sta realizzando diversi servizi sui danni dell'uragano Ian in Florida, ha confermato in diretta che sta utilizzando un preservativo per proteggere il microfono dalla pioggia.