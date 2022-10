Ironia di Kiev sull'incendio al ponte in Crimea, causato probabilmente da un camion-bomba. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la Difesa dell'Ucraina, ha postato su twitter un video che ritrare il ponte in fiamme e, a fianco, quello di Marylin Monroe che intona il celeberrimo 'buon compleanno' al presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Vladimir Putin ha compiuto 70 anni il giorno prima dell'attacco.

