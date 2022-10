Iran, il video della campionessa Elnaz Rekabi che gareggia senza velo: mi è caduto «inavvertitamente»

La 33enne iraniana Elnaz Rekabi mentre gareggia senza l'hijab obbligatorio ai campionati asiatici di arrampicata sportiva a Seul. Un gesto audace a sostegno delle sue connazionali.

Elnaz Rekabi, la scalatrice iraniana che ha gareggiato senza hijab, ha scritto un post su Instagram per dire che il copricapo le è caduto «inavvertitamente». Nel post l’atleta si scusa per aver «fatto preoccupare tutti» e ha detto che stava tornando a casa. «A causa di un cattivo tempismo e della chiamata imprevista per scalare la parete, il mio copricapo si è inavvertitamente staccato», ha spiegato, come riporta la Bbc. Nel messaggio la ragazza aggiunge che stava tornando in Iran «insieme alla squadra, secondo il programma prestabilito».

