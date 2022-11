Iran: giovani dimostranti tolgono il turbante ai religiosi. Video virali sul web

Attivisti e dissidenti iraniani hanno diffuso sui social media video in cui si vedono giovani togliere il turbante a religiosi che camminano per strada. I video, diventati virali sul web, mostrano ragazzi avvicinarsi senza essere visti a uomini vestiti con l’abito religioso tradizionale per poi dare un colpo con la mano al loro turbante facendolo cadere per terra.

Secondo il canale televisivo in lingua persiana, con sede a Londra, Iran International, togliere il turbante ai religiosi è diventata una nuova forma di protesta non violenta nell’ambito delle dimostrazioni anti sistema che continuano da oltre un mese. Le manifestazioni sono iniziate dopo la morte, il 16 settembre a Teheran, di Mahsa Amini, 22enne che ha perso la vita dopo essere stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto. Secondo la ong con sede ad Oslo 'Iran Human Rights', durante la repressione delle proteste sono morte almeno 277 persone, tra cui 40 minori e 24 donne.

